В Севастополе спустя 20 минут отменили воздушную тревогу

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была вновь объявлена в Белгороде, который накануне подвергся обстрелу со стороны Украины.
Руководство Владивостока, Благовещенска и Магадана приняло решение отменить массовые мероприятия и салюты в связи с обстрелом в Белгороде. Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям с просьбой оставаться дома ради обеспечения собственной безопасности.
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Анастасия Чинкова