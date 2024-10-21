В Подмосковье могут создать новую систему мониторинга дорожного движения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области планируют объединить все работающие на дорогах камеры в новую государственную информационную систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сказано в опубликованном проекте постановления, новая ГИС будет собирать информацию о проездах автомобилей, зафиксированных камерами. Данные будут обрабатывать с помощью технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что это снизит количество ДТП и улучшит общее состояние дорожного движения.
Как отмечает издание, в подмосковном Минтрансе новость не прокомментировали.
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«Главная цель инициативы – улучшение мониторинга дорожного движения и повышение антитеррористической защищённости региона», – говорится в публикации.
Как отмечает издание, в подмосковном Минтрансе новость не прокомментировали.
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Лора Луганская