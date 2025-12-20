Жителей Тувы оставили без спиртного в праздничные дни
Администрация города Кызыл (Республика Тува) в целях обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка ввела временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничение распространяется на все виды спиртных напитков, включая пиво. Запрет будет действовать на территории столицы Тувы в официально установленные праздничные даты.
Как утверждают местные власти, мера направлена на профилактику правонарушений, снижение рисков возникновения конфликтных ситуаций и обеспечение общественной безопасности в периоды проведения массовых мероприятий.
Торговые точки Кызыла обязали соблюдать установленные ограничения. Контролем исполнения запрета займутся профильные надзорные органы.
Подробности о конкретных датах действия закона и порядке его применения можно уточнить в официальных источниках городской администрации.
