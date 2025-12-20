Жителей Тувы оставили без спиртного в праздничные дни

20 декабря 2025, 00:33

Власти Тувы запретили продажу алкоголя в праздничные дни

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Администрация города Кызыл (Республика Тува) в целях обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка ввела временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.