В подмосковном Минтрансе предупредили о тумане в регионе до утра субботы
Московский регион окутывает туман. Согласно прогнозам метеорологов, он продержится до утра 20 декабря, предупредили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Помимо этого, на дорогах возможно образование гололедицы.
В региональном Минтрансе посоветовали водителям быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких манёвров.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радио 1», что тепло в Москве и области продлится до понедельника.
