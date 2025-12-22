Подмосковные педиатры раскрыли опасность зимнего дефицита витамина D у детей

22 декабря 2025, 14:00

оригинал Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

Зима – время повышенного риска дефицита витамина D у детей. Он может негативно сказаться на развитии скелета, иммунной системе и общем состоянии здоровья ребёнка, предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В условиях короткого светового дня и ограниченного пребывания на свежем воздухе естественный синтез витамина D в коже снижается.

«Дефицит витамина D у детей в зимнее время – серьёзный фактор риска развития рахита, задержки физического развития и ослабления иммунитета. Профилактика обязательна, особенно для детей до трёх лет», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«В зимний период, когда солнечного света недостаточно, профилактический приём этого витамина особенно важен для детей. Он напрямую влияет на формирование костной ткани, устойчивость к инфекциям и общее самочувствие ребёнка», – отметила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.