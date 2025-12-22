Подмосковные педиатры раскрыли опасность зимнего дефицита витамина D у детей
Зима – время повышенного риска дефицита витамина D у детей. Он может негативно сказаться на развитии скелета, иммунной системе и общем состоянии здоровья ребёнка, предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В условиях короткого светового дня и ограниченного пребывания на свежем воздухе естественный синтез витамина D в коже снижается.
«Дефицит витамина D у детей в зимнее время – серьёзный фактор риска развития рахита, задержки физического развития и ослабления иммунитета. Профилактика обязательна, особенно для детей до трёх лет», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Родителям важно понимать, что профилактика – это не лечение, а мера предосторожности. Регулярный приём витамина D в зимние месяцы помогает сохранить здоровье костей, укрепить иммунитет и снизить риск частых ОРВИ.
«В зимний период, когда солнечного света недостаточно, профилактический приём этого витамина особенно важен для детей. Он напрямую влияет на формирование костной ткани, устойчивость к инфекциям и общее самочувствие ребёнка», – отметила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.В ведомстве заключили, что зимняя профилактика дефицита витамина D у детей – необходимая мера, требующая ответственного подхода со стороны родителей и профессионального сопровождения врачей.