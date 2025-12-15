Появились кадры пылающего в Подмосковье ресторана
МЧС: ресторан загорелся в Подмосковье
В населённом пункте Тучково (Московская область) пожар охватил ресторан. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание возникло в двухэтажном здании по адресу улица Советская, д. 3А, огонь успел распространиться на площади 600 квадратных метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек. По предварительным данным, обошлось без жертв пострадавших.
Для ликвидации огня на место происшествия направили 20 спасателей и шесть единиц спецтехники.
Ранее пожар произошёл в общественной бане в Троицке.
Читайте также: