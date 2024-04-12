Жители Астрахани и Волгограда наблюдают в небе «космическую медузу» – видео

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Жители Астрахани и Волгограда сообщают о «космической медузе», которую они наблюдают в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что необычный след в небе вызван запуском межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, запуск ракеты был совершён в учебных целях. Ракета достигла полигона в Казахстане, где поразила заранее подготовленную условную цель.
Так называемая «космическая медуза» появляется в небе в момент, когда свет начинает отражаться от выхлопных газов ракеты.
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Как ранее сообщало Минобороны РФ, запуск ракеты был совершён в учебных целях. Ракета достигла полигона в Казахстане, где поразила заранее подготовленную условную цель.
Так называемая «космическая медуза» появляется в небе в момент, когда свет начинает отражаться от выхлопных газов ракеты.
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Анастасия Чинкова