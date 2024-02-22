Жители Авдеевки после освобождения города начали подавать документы на паспорта РФ

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Жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые сейчас временно проживают в пунктах временного размещения. Там им помогли оформить документы для получения российского гражданства.
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