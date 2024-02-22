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Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки ждали прихода России 10 лет. Об этом завил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер после общения с местным населением.
«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист в эфире YouTube-канала Duran.
Ланкастер рассказал, что ему удалось пообщаться с местной жительницей, которая в ходе разговора заявила, что Авдеевка всегда была частью России и должна ею оставаться и дальше.
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