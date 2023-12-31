Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать, а её дочери ампутировали ногу

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Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери пострадали.
SHOT пишет, что одной из девочек— восьмимесячной малышке — ампутировали левую ногу из-за сильного повреждения. Сейчас врачи борются за правую ногу с осколочным ранением, задело вену. Девочка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, родственники занимаются документами для транспортировки девочки в Москву.
Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.
По словам брата погибшей Виктории Дмитрия, его сестра с двумя дочками гуляла в центре города и делала покупки к празднику. Во время обстрела женщина вместе с детьми стояла на остановке возле ТЦ «Маяк» на улице 50-летия.
Брат погибшей Виктории открыл сбор на лечение племянницам. Мать девочек была в разводе и растила детей одна.
Бабушка девочек в шоке и до сих пор не верит, что потеряла дочь, а а младшая внучка останется инвалидом.
Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.
Брат погибшей Виктории открыл сбор на лечение племянницам. Мать девочек была в разводе и растила детей одна.
Бабушка девочек в шоке и до сих пор не верит, что потеряла дочь, а а младшая внучка останется инвалидом.
Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Мария Фирсова