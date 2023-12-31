Белгородский губернатор рассказал о масштабе повреждений после обстрела ВСУ

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После обстрела Белгорода украинскими военными различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых есть школа, лицей и детский сад. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц Белгорода. Мэр города Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
Количество погибших после обстрела Белгорода, по словам Вячеслава Гладкова, увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.
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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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Артем Путинцев