Подмосковные приставы вернули маме похищенного отцом младенца

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Семимесячного ребёнка, которого незаконно забрал и удерживал его отец, вернули матери судебные приставы Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Женщина поехала подавать документы на развод. При подаче заявления суд сразу выдал документ, обязывающий отца и бабушку ребёнка отдать младенца матери и не препятствовать их переезду в другой регион. Но когда женщина вернулась домой, муж не впустил её и отказался отдать ребёнка», — говорится в сообщении.Женщина сразу подала иск на принудительное исполнение решения суда. Сначала приставы созвонились с отцом ребёнка и предложили добровольно передать мальчика матери, однако получили отказ. Тогда против отца и бабушки младенца возбудили исполнительное производство и после положенных по закону пяти дней отправились вместе с мамой ребёнка в дом его отца.
Дверь открыла бабушка ребёнка, но ни отца, ни мальчика там не было. Бабушка заявила, что не знает, где её сын и внук. Мама ребёнка сказала, что малыш был записан в бассейн и на массаж, но выяснилось, что туда мальчика не привозили. Ребёнка и мужчину объявили в федеральный розыск.
В результате поисков приставы выяснили ещё один адрес, где мог находиться мужчина, и прибыли туда вместе с бойцами спецназа. Мужчина оказался на месте. Его увезли в отделение судебных приставов, где после длительной беседы он согласился вернуть сына своей бывшей жене. В тот же день ребёнка передали матери.
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