Жители Домодедова спасли жизнь выпавшего из гнезда совёнка

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Жители городского округа Домодедово помогли спасти выпавшего из гнезда и истощённого совёнка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посетители парка «Ёлочки» заметили на земле маленького совёнка, который не мог летать. Неравнодушные жители откликнулись на сообщение, размещённое в соцсетях. Они напоили и накормили малыша, а затем отвезли к ветеринару-орнитологу.
Пока неизвестно, сможет ли птица в дальнейшем летать. Однако в руках ветеринаров ей стало намного лучше.
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«После осмотра выяснилось, что у совы истощение, рахит и закрытый консолидирующий перелом правого предплечья со смещением. Сейчас совёнок находится на попечении у специалистов. Его будут лечить, а также правильно и разнообразно кормить. Он помещён в клетку к другому птенцу», – говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сможет ли птица в дальнейшем летать. Однако в руках ветеринаров ей стало намного лучше.
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Лора Луганская