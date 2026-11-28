28 ноября 2026, 23:59

Подозреваемый в убийстве девочки из Карелии указал полиции на место, где нашли тело

Фото: iStock/igorbondarenko

Подозреваемый в убийстве пропавшей девочки из Карелии сам указал полицейским на место, где находилось тело. Об этом рассказали в канале «МВД по Республике Карелия» на платформе MAX.