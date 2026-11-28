Подозреваемый в убийстве девочки из Карелии сам указал на место, где нашли тело
Подозреваемый в убийстве пропавшей девочки из Карелии сам указал полицейским на место, где находилось тело. Об этом рассказали в канале «МВД по Республике Карелия» на платформе MAX.
Об исчезновении юной жительницы Питкяранты в полицию сообщили в минувшую пятницу, 27 ноября. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего, с которым разыскиваемую видели в последний раз. Предварительно, он причастен к насильственной смерти пропавшей.
В материале ведомства уточняется, что фигурант сам указал правоохранителям на место, где впоследствии обнаружили труп девочки. В настоящий момент задержанного парня уже передали в следственные органы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Мьянме на фестивале огней загоревшийся шар с пиротехникой обрушил на толпу горящие заряды. Медицинская помощь понадобилась более чем сотне человек.
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