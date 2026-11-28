28 ноября 2026, 23:59

SHOT: В Мьянме на фестивале огней пиротехника с воздушного шара полетела в зрителей

Фото: iStock/Pavel Starikov

В Мьянме на фестивале огней загоревшийся шар с пиротехникой обрушил на толпу горящие заряды. Медпомощь понадобилась более чем сотне человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео случившегося.