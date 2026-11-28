На фестивале гигантский шар с пиротехникой загорелся и обрушил фейерверки на толпу
В Мьянме на фестивале огней загоревшийся шар с пиротехникой обрушил на толпу горящие заряды. Медпомощь понадобилась более чем сотне человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео случившегося.
Инцидент произошёл в городе Таунджи на традиционном буддийском празднике Тазаундайн. Участники мероприятия подняли в небо огромный воздушный шар с изображением Будды. Однако пиротехника сработала раньше срока.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что фейерверки начали взрываться слишком низко и полетели в зрителей. Толпа запаниковала. Люди кричали, уклонялись от горящих обломков и разбегались в стороны, создавая давку. Некоторые прикрывались одеялами. После инцидента по меньшей мере у 16 пострадавших диагностировали ожоги, при этом в общей сложности за медицинской помощью обратились 120 человек.
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