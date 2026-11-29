В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на морской мине и загорелся
В Ормузском проливе танкер подорвался на морской мине и загорелся, еще два судна изменили свой курс. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление армии Ирана.
Уточняется, что три нефтяных танкера выбрали запрещённый для прохода маршрут. Они отключили навигационные системы и вошли в зону в восточной части Ормузского пролива. Один из судов задело мину, вскоре после взрыва на борту начался пожар. В результате ещё двум танкерам-нарушителям после этого пришлось плыть в другую сторону.
Напомним, что Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьёзно ограничено после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.
Читайте также: