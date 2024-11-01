Жители элитного ЖК обвинили управляющую компанию в травле питомцев

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Жители элитного жилищного комплекса в центре Москвы думают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Собственники ЖК «Сады Пекина» обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. По их мнению, яд предназначался не только для крыс, но и для собак.
Питомец одного из жильцов уже пострадал. Собака породы мальтипу учуяла зооцид во время утреннего выгула. На месте его начало рвать, а из пасти текла пена.
Соседи уже давно прекратили выводить собак на прогулку на территории ЖК, сообщает владелец пострадавшего пса. Жильцам сложно постоянно нести домашних любимцев на руках, чтобы выгулять их подальше от опасного места.
Начальник управляющей компании ещё с 2019 года возмущается выгулом собак на вблизи домов.
Потом организация начала угрожать открыто. УК писала в общедомовых чатах, что яд рассыпают для избавления от собачников. Жильцы обращались Мосжилинспекцию, но конфликт не удалось уладить.
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Питомец одного из жильцов уже пострадал. Собака породы мальтипу учуяла зооцид во время утреннего выгула. На месте его начало рвать, а из пасти текла пена.
«Мы повезли собаку к ветеринару, стало понятно, что это отравление химикатами», — рассказал хозяин животного.
Соседи уже давно прекратили выводить собак на прогулку на территории ЖК, сообщает владелец пострадавшего пса. Жильцам сложно постоянно нести домашних любимцев на руках, чтобы выгулять их подальше от опасного места.
Начальник управляющей компании ещё с 2019 года возмущается выгулом собак на вблизи домов.
«Говорил, что собаки писают на угол дома и от этого он гниет и дает трещины», — сообщил один из жильцов.
Потом организация начала угрожать открыто. УК писала в общедомовых чатах, что яд рассыпают для избавления от собачников. Жильцы обращались Мосжилинспекцию, но конфликт не удалось уладить.
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Ольга Енгалычева