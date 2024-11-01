Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жители элитного ЖК обвинили управляющую компанию в травле питомцев

Жители элитного ЖК обвинили управляющую компанию в травле питомцев

Фото: iStock/ Bogdan Kurylo

Фото: iStock/ Bogdan Kurylo

Жители элитного жилищного комплекса в центре Москвы думают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Собственники ЖК «Сады Пекина» обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. По их мнению, яд предназначался не только для крыс, но и для собак.

Питомец одного из жильцов уже пострадал. Собака породы мальтипу учуяла зооцид во время утреннего выгула. На месте его начало рвать, а из пасти текла пена.



«Мы повезли собаку к ветеринару, стало понятно, что это отравление химикатами», — рассказал хозяин животного.

Соседи уже давно прекратили выводить собак на прогулку на территории ЖК, сообщает владелец пострадавшего пса. Жильцам сложно постоянно нести домашних любимцев на руках, чтобы выгулять их подальше от опасного места.

Начальник управляющей компании ещё с 2019 года возмущается выгулом собак на вблизи домов.

«Говорил, что собаки писают на угол дома и от этого он гниет и дает трещины», — сообщил один из жильцов.

Потом организация начала угрожать открыто. УК писала в общедомовых чатах, что яд рассыпают для избавления от собачников. Жильцы обращались Мосжилинспекцию, но конфликт не удалось уладить.

Читайте также:

Собаке отрезали язык на груминге в Сергиевом Посаде

«Серьезное отравление»: Кинолог объяснил, чем для собаки опасны осенние прогулки

В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ
#собаки
#отравление
#собака
#конфликт
#яд
#лечение
#ук
#соседи
#жк
#дома
#собственники
На социальную поддержку инвалидов в Подмосковье было направлено 2,5 млрд рублей
01 ноября 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области общая сумма выплат на социальную поддержку людей с инвалидностью в этом году составила около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье инвалиды могут оформить более 15 мер социальной поддержки. Это различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, санаторно-курортное лечение и многое другое.
«Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным. Постоянно вводим полезные цифровые сервисы или переводим востребованные госуслуги в проактивный формат», рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в Подмосковье насчитывается более 370 тыс. жителей с инвалидностью. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Бесплатные зубные протезы уже получили порядка 12 тыс. подмосковных льготников

В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов

Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
#инвалиды
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#болатаева людмила
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитровский полицейский представил Подмосковье в конкурсе «Народный участковый»
01 ноября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Стартовал финальный этап 14-го Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковье представляет участковый уполномоченный полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу капитан полиции Михаил Суворов. Голосование продлится до 10 ноября. Чтобы отдать свой голос, необходимо кликнуть на сердечко рядом с фотографией», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что этап организован МВД России.

Читайте также:

В Реутове наградят победителей конкурса журналистов Подмосковья «Верное слово»

В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества

Свыше 100 молодых людей собрались на награждение волонтёров Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#мвд московской области
#полиция
#полицейские
#голосование
#конкурс
#дмитровский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Энергетики выполнили в Подмосковье капремонт более 300 км ЛЭП
01 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минэнгерго МО

Специалисты Мособлэнерго с начала года капитально отремонтировали в Подмосковье более 320 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Для повышения надёжности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона уже отремонтировано электрооборудование более 260 трансформаторных и распределительных подстанций. При подготовке к зиме компания расчистила 126 га охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях ЛЭП не страдали от падения деревьев на провода», – отметили в министерстве.
Всего Мособлэнерго запланировало на текущий год капремонт 353 км ЛЭП, а также электрооборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций. Ремонт электросетевых объектов планируют завершить в декабре.

Читайте также:

Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Московской области энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Голутвин – Рубин»

В Подмосковье с начала года реконструировали и построили 68 электроподстанций
#подмосковье
#московская область
#энергетика
#минэнерго мо
#мособлэнерго
#лэп
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миноборнауки обозначило стоимость экзаменов для мигрантов
01 ноября 2024, 21:36

Фото: iStock/shironosov

Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства о стоимость сдачи экзаменов, необходимых для получения российского гражданства. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что для получения гражданства РФ мигранту необходимо сдать два экзамена: по русскому языку и по истории России и основам законодательства страны. Каждый из них обойдётся иностранцу в 2950 рублей.

Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ составит 5900 рублей, а для получения разрешения на работу или патента – 3800 рублей.

Читайте также:

Стало известно, что в России выросло число нелегальных мигрантов

«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ

ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
#минобрнауки
#мигранты
#экзамены
#цена
#проект
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве пройдёт благотворительный фестиваль в поддержку животных
01 ноября 2024, 21:35

Фото: iStock/AngelaMacario

В Москве на Хлебозаводе №9 3 и 4 ноября состоится благотворительный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных.
В рамках мероприятия более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области попытаются найти новую семью и дом. Отмечается, что все животные здоровы, стерилизованы и социализированы.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. Также можно будет собрать подарки для животных из приютов.

«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей. Каждый питомец заслуживает быть увиденным и обрести семью, независимо от возраста или прошлого», — поделилась президент организатора фестиваля — фонда «Ника» Вера Митина.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ.

Читайте также:

Эксперт по выживанию Халилов дал основной совет по спасению от дикого животного

Ветеринары Московской области рассказали о правилах борьбы с паратуберкулезом у животных

Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ
#кошки
#собаки
#дом
#животные
#подарки
#консультации
#мероприятия
#москва
#благотворительность
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские мастерицы вяжут носочки и рукавички для недоношенных детей
01 ноября 2024, 21:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Клуб «Активное долголетие» из Каширы присоединился к стартовавшей 1 ноября благотворительной акции «Частичка добра». Её участники вяжут носочки и рукавички для новорождённых недоношенных детей из перинатальных центров Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширские долголеты ежегодно готовятся к этой акции и на занятиях по творчеству с удовольствием вяжут носочки и варежки для детей. Принять участие в акции могут пожилые граждане – участники проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.
Присоединиться к проекту могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.

Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий можно найти по ссылке.

Читайте также:

Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире

В Кашире провели ежегодную акцию «Согреем детские сердца»

Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников
#кашира
#активное долголетие
#пожилые люди
#подмосковье
#московская область
#младенец
#новорождённые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро
01 ноября 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Богородском городском округе завершилась расчистка Бисерова озера. Работы проводили по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Площадь водоёма – около 400 тыс. кв. м. Поверхность очистили от капельно-водной растительности, убрали рогоз и камыш. Также вывезли и утилизировали строительный и бытовой мусор. Дополнительно удалили находившиеся в воде опасные деревья», – рассказали в министерстве.
Согласно легенде, озеро получило название благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Пропажу не нашли, а название закрепилось.

Сейчас очистка 37 га водной поверхности завершена. Озеро стало гораздо чище и привлекательнее для отдыха и рыбалки.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что программа расчистки водоёмов на 2024 год включает 27 объектов.

Читайте также:

С начала года в Московской области предотвратили сброс более двух тысяч кубометров отходов

В Подмосковье предотвратили сброс более 100 кубометров строительных отходов

Жителей Подмосковья призвали не ловить редких рыб во время осенней рыбалки
#подмосковье
#московская область
#озеро
#богородский городской округ
#водоёмы
#экология
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам дали важную рекомендацию по поводу выплат по ипотеке
Риелтор Барсуков рекомендовал делать первые платежи по ипотеке максимальными
01 ноября 2024, 21:14

Фото: iStock/Evkaz

Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что первые три года выплаты по ипотеке необходимо вносить по максимальной цене.
По его словам, это связано с тем, что проценты, начисляющиеся на сумму кредита, изначально большие.

«В досрочных платежах очень важен вот какой момент — максимально делать их в первые годы, потому что сумма кредита большая, проценты начисляются на всю сумму, поэтому они в первые годы самые большие. Поэтому нужно первые годы максимально гасить досрочно», — объяснил в беседе с NEWS.ru Барсуков.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

Читайте также:

Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья

На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир

Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас
#ипотека
#кредит
#россияне
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рязанская БСМП предупредила о распространении фейков об учреждении
01 ноября 2024, 20:57

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

БСМП Рязани сообщает, что уволенные сотрудники дискредитируют действующих врачей медучреждения.
Репутацию больницы скорой медицинской помощи Рязани (БСМП) и её главврача Сергея Тарасенко пытаются испортить, публикуя ложь в социальных сетях.

«БСМП полностью обеспечена медикаментами и продуктами для питания пациентов, и уж тем более не отказывала никому из больных в оказании медицинской помощи. Работать в режиме 24 часа семь дней, постоянно находиться на страже здоровья населения, оказывать ежегодно экстренную помощь более чем 25 тысячам пациентов – это говорит само за себя», — рассказывают представители учреждения.

Отлаженная и качественная работа больницы и вызывает озлобленность у заказчиков подобных слухов. По словам БСМП, бывшие коллеги хотели обогатиться и вместо помощи людям, работать только над коммерческими проектами.

«Уволенные из больницы они никак не успокоятся и все стараются очернить тех врачей, которые честно выполняют свою миссию», — передаёт БСМП.

О какой конкретно ложной публикации идёт речь представители медучреждения не сказали. Они также не прокомментировали информацию, что часть больных БСМП выпишут или переведут в другие больницы, чтобы освободить место для раненых участников СВО.

Читайте также:

Рязанские хирурги обнаружили червя-паразита в печени пациентки

Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году

«Родственников нет, органы здоровы»: у бойца ВСУ чуть не изъяли органы для продажи
#работа
#больница
#больницы
#медучреждения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников