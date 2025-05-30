30 мая 2025, 19:14

SHOT: жители Эстонии массово едут в Россию за дешевыми товарами

Фото: iStock/diegograndi

Жители Эстонии выстроились в огромные очереди у границ РФ ради шопинга в дешевых отечественных магазинах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.