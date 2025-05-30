Жители Эстонии массово едут в Россию за дешевыми товарами
Жители Эстонии выстроились в огромные очереди у границ РФ ради шопинга в дешевых отечественных магазинах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Эстонцы едут в Россию из-за низкой стоимостью продуктов и техники. Согласно информации Telegram-канала, на погранпереходе Нарва местные начали оказывать услуги ожидания в очередях — 10 евро (887 рублей) за час.
Однако, купив товары на территории России, необходимо сделать так, чтобы эстонские пограничники их не конфисковали. На фоне происходящего министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с РФ вслед за Финляндией.
Примечательно, что граждане Эстонии покупают российские товары даже с двойной наценкой в своей стране.
Читайте также: