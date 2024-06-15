Жители Гаваны снова собрались понаблюдать за российскими кораблями

Фото:istockphoto/Christos Christoforou
Жители Гаваны снова собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться кораблями России из отряда Северного флота. Как сообщает РИА Новости, суда находятся на Кубе в рамках официального визита. На борт пускают посетителей. По словам жителя Гаваны Габриэля Сонейры, он и его дети никогда не видели подводной лодки, поэтому не могли не приехать, чтобы увидеть морское зрелище.
«В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом», – сказал мужчина, запечатлев суда вместе со своими детьми.
Ударная группа кораблей Северного флота в рамках дальнего плавания зашла в гаванский порт. Она состоит из АПЛ «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин», а также спасательного буксира «Николай Чикер». Российской делегацией командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Окончание визита запланировано на 17 июня.
Читайте также:
Главком ВМФ России Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай
Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
Раскрыта зарплата командира атомной подлодки ВМФ России
Никита Кротов