Жители города в Кузбассе снова остались без отопления и электричества

23 декабря 2025, 12:24

Фото: iStock/nikkimeel

В Тайге Кемеровской области произошла авария, после которой более 10 тысяч бытовых потребителей и 64 социальных объекта, включая медицинские учреждения, остались без отопления и электричества.





По словам главы Кузбасса Ильи Середюка, для оперативного решения ситуации был немедленно создан штаб и областная комиссия. Он уточнил, что на данный момент электроснабжение уже удалось восстановить.





«Подняли температуру в больнице до +18 °C, в поликлинике до +22 °C. Температура теплоносителя постепенно повышается. Подача тепла 50 °C, норматив 64 °C», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«По данному случаю будет проведен детальный разбор с мерами, выводами и ответственностью за допущенную аварийную ситуацию», — заявил губернатор региона.