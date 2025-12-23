Жители города в Кузбассе снова остались без отопления и электричества
В Тайге Кемеровской области произошла авария, после которой более 10 тысяч бытовых потребителей и 64 социальных объекта, включая медицинские учреждения, остались без отопления и электричества.
По словам главы Кузбасса Ильи Середюка, для оперативного решения ситуации был немедленно создан штаб и областная комиссия. Он уточнил, что на данный момент электроснабжение уже удалось восстановить.
«Подняли температуру в больнице до +18 °C, в поликлинике до +22 °C. Температура теплоносителя постепенно повышается. Подача тепла 50 °C, норматив 64 °C», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Для жителей организовали подвоз и предоставление обогревателей.
По данным «Сiбдепо», Середюк лично пообещал разобраться в ситуации.
«По данному случаю будет проведен детальный разбор с мерами, выводами и ответственностью за допущенную аварийную ситуацию», — заявил губернатор региона.
Уточняется, что произошел сбой в работе оборудования подстанции, обслуживаемой Тайгинской дистанцией электроснабжения — структурным подразделением филиала ОАО «РЖД».