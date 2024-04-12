Жители испанского курорта объявили голодовку из-за наплыва туристов

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Жители одного из Канарских островов Испании объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идёт о жителях острова Тенерифе, которые вышли на митинг с лозунгами об объявлении голодовки до момента остановки крупных туристических проектов правительством островов.
К этим проектам, в частности относится строительство нового пятизвёздочного отеля на одном из пляжей острова. Протестующие жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и увеличение стоимости жилья из-за растущего туризма.
При этом, по словам активистов, акция не нацелена на полную отмену туризма. Она рассчитана исключительно на уменьшение негативного влияния большого наплыва туристов на остров.
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К этим проектам, в частности относится строительство нового пятизвёздочного отеля на одном из пляжей острова. Протестующие жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и увеличение стоимости жилья из-за растущего туризма.
При этом, по словам активистов, акция не нацелена на полную отмену туризма. Она рассчитана исключительно на уменьшение негативного влияния большого наплыва туристов на остров.
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Анастасия Чинкова