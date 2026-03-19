«Дорога смерти»: Новосибирцы ежедневно рискуют жизнью из-за сугробов на тротуаре

19 марта 2026, 13:42

Жители Новосибирска передвигаются по проезжей части из-за сугробов на тротуаре

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Техническая вновь возникла проблема с тротуаром, который оказался заваленным сугробами, из-за чего местные жители вынуждены передвигаться по проезжей части.





Местные жители рассказали Om1 Новосибирск, что после недавнего снегопада проход по этой дороге вновь стал опасным для жизни, поскольку тротуар оказался завален толстым слоем рыхлого снега. Людям приходится ходить по проезжей части, где уже сбили нескольких пешеходов. Так, прошлой весной там погиб пенсионер после наезда автомобиля. Еще один молодой человек попал в больницу, а другой чудом избежал столкновения с машиной.





«В марте 2026 года Техническая улица вновь стала испытанием для местных жителей», — говорится в материале.