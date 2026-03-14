В Перми двухлетняя девочка погибла из-за схода снега с крыши дачного дома

14 марта 2026, 23:31

Двухлетняя девочка погибла в Перми после того, как на неё сошёл снег с крыши частного дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Прикамья».





Трагедия произошла днём 13 марта на садовом участке. Ребёнок находился рядом с домом вместе с отцом, когда с крыши строения сошла снежно-ледяная масса. Девочку с тяжёлыми травмами доставили в больницу, но спасти её не удалось – она скончалась в тот же день.



По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование продолжается.





«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы», — говорится в материале.