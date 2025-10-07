Жители Кемерова смогут ездить на электричках со скидкой 60%

07 октября 2025, 14:40

Фото: iStock/Apriori1

Жители Кемерова смогут ездить на электричке, следующей по маршруту Кемерово — Притомье — Барзас, со скидкой 60%. Для этого необходимо купить соответствующий абонемент. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию.





По данным издания, скидка будет действовать до 31 октября и только на указанном маршруте.





«Электричка курсирует от кемеровского железнодорожного вокзала через Кировский, Рудничный районы в Кедровку до Березовского и Барзаса. Оформить абонемент со скидкой можно в пригородной кассе», — отметили в администрации Кемерова.

