Жители Кемерова смогут ездить на электричках со скидкой 60%
Жители Кемерова смогут ездить на электричке, следующей по маршруту Кемерово — Притомье — Барзас, со скидкой 60%. Для этого необходимо купить соответствующий абонемент. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию.
По данным издания, скидка будет действовать до 31 октября и только на указанном маршруте.
«Электричка курсирует от кемеровского железнодорожного вокзала через Кировский, Рудничный районы в Кедровку до Березовского и Барзаса. Оформить абонемент со скидкой можно в пригородной кассе», — отметили в администрации Кемерова.
Тем временем у жителей столицы появилась возможность онлайн-пополнения «Тройки» и карты москвича через платежный сервис Mir Pay. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Чтобы пополнить «Тройку» и карту москвича через Mir Pay, пользователям Android в приложении «Метро Москвы» следует добавить данные банковской карты в платежный сервис, выбрать в приложении этот способ онлайн-оплаты и подтвердить платеж», — говорится в материале.
При этом нужно записать билет. Это можно сделать как через смартфон, так и на любом турникете метро, МЦК или валидаторе трамваев, автобусов и электробусов.