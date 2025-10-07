Подростки закидали камнями движущийся пассажирский автобус в Шатуре
В подмосковной Шатуре группа молодых людей намеренно бросала камни в движущийся пассажирский автобус и фиксировала свои действия на камеру. По факту инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
На опубликованных в сети кадрах видно, как молодые люди готовятся к преступлению: они натягивают капюшоны, скрывают лица высокими воротниками и балаклавами. В момент проезда автобуса один из злоумышленников бросает камень в транспортное средство. Водитель резко тормозит, а молодые люди разбегаются, смеясь.
По информации полиции, на момент публикации заявлений от пострадавших в правоохранительные органы не поступало. Однако проверка проводится в связи с появлением видео в интернете, а участников инцидента уже разыскивают.
Предварительно известно, что в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. Тем не менее, такие действия могли привести к серьезной аварии. Решение по делу будет принято в соответствии с действующим законодательством.
