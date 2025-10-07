Подростки закидали камнями движущийся пассажирский автобус в Шатуре

07 октября 2025, 13:07

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В подмосковной Шатуре группа молодых людей намеренно бросала камни в движущийся пассажирский автобус и фиксировала свои действия на камеру. По факту инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.