В Подмосковье рассказали, как получить страховую выплату при ДТП в автобусах

25 сентября 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры автобусов Мострансавто автоматически застрахованы на случай травм в салонах. Страховая выплата возможна, если пассажир соблюдает правила безопасности: держится за поручни, осторожно садится и выходит из автобуса, а еще не нарушает закон, сообщили в региональном Минтрансе.