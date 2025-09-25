В Подмосковье рассказали, как получить страховую выплату при ДТП в автобусах
Пассажиры автобусов Мострансавто автоматически застрахованы на случай травм в салонах. Страховая выплата возможна, если пассажир соблюдает правила безопасности: держится за поручни, осторожно садится и выходит из автобуса, а еще не нарушает закон, сообщили в региональном Минтрансе.
Чаще всего ДТП с травмами пассажиров происходят из-за нарушений правил другими водителями — резкое торможение, перестроение или «подрезание» автобуса. Пешеходы и животные на дороге также могут стать причиной аварий.
Если произошёл страховой случай, пассажиру нужно обратиться в АО «СОГАЗ» и предъявить билет, подтверждающий оплату проезда. При несоблюдении правил или нарушении закона в страховой выплате могут отказать. Оплачивать проезд пассажирам необходимо безналичным способом — картами «Стрелка», «Тройка», банковскими и социальными картами.
