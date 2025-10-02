Новый путепровод через железную дорогу соединит север и юг Люберец
В городском округе Люберцы стартовало строительство путепровода через железную дорогу, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Объект находится в створе проектируемого проезда №4037, он соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект.
«Новый путепровод соединит север и юг Люберец, обеспечив бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Он не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и станет удобной альтернативой существующему тоннелю, который соединяет улицы Волковскую и Транспортную. Из-за реверсивного движения транспорта там часто возникают заторы. После ввода путепровода тоннель реорганизуют в удобную пешеходную зону», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Протяжённость дороги превысит 1,6 км, длина путепровода составит 270 метров. В каждую сторону будет проложено по две полосы. На примыкании к Октябрьскому проспекту построят одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортной и Волковской.
Строители работают в две смены, в том числе по ночам. Открыть рабочее движение по путепроводу рассчитывают в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить работы – в третьем квартале 2028-го.
