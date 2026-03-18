Жители Кемерова жалуются на разбитый после зимы асфальт

18 марта 2026, 09:56

В Кемерове начинается сезон дорожных работ, и жители уже активно отправляют жалобы главе города Дмитрию Анисимову на состояние улиц. Люди требуют усилить контроль за проведением ремонта дорог.





По данным VSE42.RU, горожане пишут комментарии в соцсетях Анисимова, где указывают на то, что некоторые дороги находятся в ужасном состоянии и требуют немедленного ремонта.



Жители требуют более строгого контроля за качеством ремонта, отмечая, что это вопрос не только удобства, но и безопасности на улицах города.



Тем временем утро 18 марта для жителей Кемерова в Рудничном районе началось с транспортного коллапса, сообщает «Сiбдепо». Отмечается, что автобусы не смогли проехать по маршруту из-за снежных завалов на дорогах. Тогда местные жители написали жалобы в соцсетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Через пару часов ситуация нормализовалась.





«Все автобусы продолжают работу по маршруту. Направлена спецтехника для расчистки дороги», — ответили в пресс-службе администрации Кемерова.