На Путилковском шоссе начали укладывать асфальт в строящемся тоннеле

19 декабря 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске продолжают строительство автомобильного тоннеля на пересечении Путилковского шоссе с Проектируемым проездом № 6411 и подземного пешеходного перехода возле ЖК «Большое Путилково». Работы сосредоточены на основном ходе и примыкающих участках. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.





Параллельно на участке основного хода продолжают устройство дорожной одежды. Работы ведут и на съездах, и на боковых проездах Путилковского шоссе, которые обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Съезды интегрируют в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность дороги.



«Общая строительная готовность объекта составляет 95%. Открыть движение по дороге планируется к концу года. Сейчас строители приступили к укладке асфальта в тоннеле и на съездах. На подземном пешеходном работы полностью завершены», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.