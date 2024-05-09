Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

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Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника в июне 2023 года.
Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.
На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.
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Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.
На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.
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Артем Кузьмин