Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа
Конкурс «Starteen-2024» собрал танцоров в Волоколамском дворце спорта «Лама». Об этом сообщили в пресс-службе Волоколамского городского округа.
Зрелищный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов, который организовал многофункциональный центр «Молодëжное содружество», состоялся в тринадцатый раз.«Starteen-2024» позволяет не только продемонстрировать свой талант, но и поразить всех эффектным выступлением.
Перед началом танцевального марафона всех поприветствовала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала командам честной борьбы и отличного времяпровождения.
В 2024 году коллективы, представившие учебные заведения Волоколамского округа, показали зрителям настоящее шоу в стиле 90-х. Оценивали выступления волоколамские хореографы и культорганизаторы.
Победителем «Starteen-2024» стала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew». Второе место заняла команда волоколамской средней школы №2 «Вот Так Могу». Тройку лидеров замкнула команда МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) «MOKITU dance club». Приз зрительских симпатий завоевала команда «Just do it».
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Перед началом танцевального марафона всех поприветствовала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала командам честной борьбы и отличного времяпровождения.
В 2024 году коллективы, представившие учебные заведения Волоколамского округа, показали зрителям настоящее шоу в стиле 90-х. Оценивали выступления волоколамские хореографы и культорганизаторы.
Победителем «Starteen-2024» стала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew». Второе место заняла команда волоколамской средней школы №2 «Вот Так Могу». Тройку лидеров замкнула команда МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) «MOKITU dance club». Приз зрительских симпатий завоевала команда «Just do it».
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Екатерина Коршунова