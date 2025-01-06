Полиция установила личность поджигателя ёлки у администрации в Новокузнецке

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В Новокузнецке правоохранители установили подростка, который поджег искусственную елку у здания администрации. Об этом информирует Сибдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Уточняется, что 13-летний преступник был задержан недалеко от места преступления. По данным ведомства, мальчик, учащийся в 7 классе, состоит на учёте.
После установления суммы ущерба, будет решён вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка. Истинные мотивы злоумышленник сообщить полицейским не смог.
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