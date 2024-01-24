Гладков: Над белгородским селом сбит беспилотник

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В небе над белгородским селом сбит беспилотник, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — прокомментировал ситуацию Гладков.
При этом, как отметил губернатор, по предварительной информации пострадавших и разрушений в результате падения дрона нет.
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Евгения Парфентьева