Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Оператор дрона ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Белгородской области

Оператор дрона ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Белгородской области

Женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
25 января 2024, 21:11
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что женщина погибла не при обстреле. Оператор дрона целенаправленно сбросил боеприпас на мирного дом жителя для того, чтобы просто убить. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.


Накануне губернатор Брянской области также заявлял об атке украинских дронов на регион. К тому моменту было сбито уже два беспилотника. По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.

Читайте также:

В Белгороде объявили о ракетной опасности

В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа

Гладков: Над белгородским селом сбит беспилотник
#дом
#женщина
#боеприпас
#женщины
#соболезнования
#telegram
#оператор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ
25 января 2024, 21:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения украинских войск. Об этом Макгрегор сообщил в интервью Judging Freedom.
Экс-советник отметил, что такие маневры не станут чем-то новым, так как Львов и раньше был столицей западной Украины. По мнению Макгрегора, в этом заключается смысл, рассматривая возможное приближение ВС РФк Киеву после окончания конфликта.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника.

Читайте также:

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении
#всу
#вс рф
#солдат
#дроны
#украина
#столица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Меркурис: ВС РФ вывели из строя часть систем ПВО Patriot на Украине
25 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Ales_Utovko

Удары армии России вывели из стоя часть украинский системы противовоздушной обороны Patriot на Украине. Об этом заявил заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Получаемая информация позволяет предложить, что эти системы ПВО не очень хорошо работают, поскольку русские явно занимаются истощением и сокращением их численности за счет охоты на пусковые установки и последующего их уничтожения», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он уточнил, что основная часть украинской ПВО приходится на Киев и область. Именно там установлены многие, а может и все, комплексы Patriot. По словам Меркуриуса, армия России вынуждают ВСУ массово использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными мог быть сбить зенитно-ракетной системой Patriot. По предварительным данным, ракета была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где в тот момент как раз садился самолет. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен, и ракета действовала автономно.

Читайте также:

Welt: ПВО Украины не в состоянии справиться с новыми ударами ВС РФ

Армия России начала масштабную атаку, заявили в Британии

В ВСУ признались в недостатке зенитных управляемых ракет
#самолет
#армия
#ракета
#youtube
#счёт
#информация
#армия россии
#всу
#ракеты
#киев
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев готов продолжать обмен пленными с РФ
25 января 2024, 19:25

Фото: iStock/Olena_Z

В военной разведке Украины сообщили, что Киев готов продолжать обмен пленными с РФ после того, как Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76.
Борт потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. В самолете находились 65 украинских военнослужащих, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все погибли.

По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле. Сообщается, что РФ ожидает от украинской стороны образцы ДНК всех бойцов ВСУ, находившихся на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.

Читайте также:

Погибших на борту Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле

Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
#всу
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
Военный с позывным Бабай рассказал, как увернулся от летевшего под ноги дрона
25 января 2024, 19:07

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным «Бабай» рассказал в беседе с РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги.
По словам военного, уворачиваться пришлось от четвертого по счету FPV-дрона, который пытался атаковать группу российской армии во время штурма позиций противника, три других дрона «Бабай» смог подстрелить из своего оружия. Солдат рассказал, что он также попал в четвертый дрон, тот начал падать, ударился об землю и разорвался.

Отмечается, что боец «Бабай» продемонстрировал военным подразделения, что можно успеть увернуться от дрона, и тем самым сохранить себе жизнь.

Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России
#дрон
#жизнь
#заявление
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погибших на борту Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле
25 января 2024, 18:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Погибших в разбившемся военном самолёте Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76, который потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. На борту самолёта находились 65 украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.

По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле.

При этом, отмечается, что Россия ждёт от украинской стороны образцы ДНК всех ВСУ, которые находились на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.

Читайте также:

Камера зафиксировала последние секунды полёта сбитого под Белгородом Ил-76

ТАСС: На месте крушения Ил-76 найдены обломки ракеты

В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76
#всу
#крушение
#киев
#солдат
#тела
#белгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Залужный позвал главу Генштаба Польши вместе поработать в пунктах управления ВСУ
25 января 2024, 18:24

Фото: iStock/alexis84

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в телеграм-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.
Отмечается, что Залужный пригласил Кукулу «совместно поработать в бригадах и на пунктах управления». Примечательно, что они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения, подготовку солдатов ВСУ в Польше и обмен боевым опытом.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, 22 января Туск совершил визит на Украину, а также принял участие в совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ
#министр
#польша
#нато
#всу
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В обломках сбитого ВСУ Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
25 января 2024, 18:18

Фото: iStock/andreart

При обследовании обломков Ил-76 специалисты обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты, выпущенной ВСУ по самолету. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты. Обнаружены и сами поражающие элементы. Часть из них застряла в обшивке, многие пробили обшивку насквозь», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Представитель экстренных служб пояснил, что каждый тип ракет имеет наполнение разной формы, а подрыв ракеты происходит на подлете к цели. При этом определить, какую именно ракету применили ВСУ для поражения Ил-76 можно будет только при помощи баллистической экспертизы.

Ранее также сообщалось, что на месте крушения российского военно-транспортного самолету Ил-76 в Белгородской области обнаружили фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

Читайте также:

СМИ раскрыли, каким оружием ВСУ сбили Ил-76

В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76

«Просто чудовищно»: Песков высказался о сбитом ВСУ под Белгородом Ил-76
#сми
#новости
#всу
#ракеты
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командование ВСУ бросило на штурм двух операторов БПЛА, оба погибли
25 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Командование ВСУ отправило на штурм российских позиций двух опытных операторов БПЛА, выдав им автоматы. Оба погибли. Об этом заявил главный редактор «Цензор нет» Юрий Бутусов.
Он пояснил, что задание заключалось в том, чтобы отбить покинутый ранее наблюдательный пункт, который полностью разрушила армия России артиллерийскими ударами.

«В результате запрета бойцам уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена», - написал Бутусов в своем Facebook*.

Он отметил, что такие истории не являются редкостью. Довольно часто операторов дронов отправляют на штурм российских позиций.
Бутусов считает, что украинских военных необходимо защитить от некомпетентных командиров и призвал главкома ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на эту проблему, отметив его в публикации. При этом Залужный поставил « » в комментариях к посту.

Читайте также:

Российские венные улучшили положение на Донецком направлении

«Зашли в тупик»: В Германии заявили о тяжёлой ситуации на полях СВО

«Бандеровская тактика»: Рогов рассказал, что ВСУ оборудуют подземные схроны

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#армия
#соцсети
#instagram
#facebook
#армия россии
#сво
#всу
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали лучшего снайпера Франции ударом в Харькове
25 января 2024, 17:47

Фото: iStock/zabelin

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован Эрнесто Барбьери, который считается лучшим снайпером Франции. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, Эрнесто Барбьери считался лучшим снайпером Франции. Он служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. 6 марта 2022 года он присоединился к иностранному легиону, где также был служил снайпером.

Был убит 17 февраля в Харькове при российском высокоточном ударе по зданию, где располагались иностранные наемники. Вместе с ним был уничтожен и единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Всего тогда было ликвидировано 60 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Читайте также:

ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове

Французская журналистка рассказала о наёмниках из Франции на Украине

Аналитик Пулен заявил о желании Парижа замолчать историю с наёмниками в Харькове
#всу
#вс рф
#наемники
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф