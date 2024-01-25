Оператор дрона ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Белгородской области

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Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что женщина погибла не при обстреле. Оператор дрона целенаправленно сбросил боеприпас на мирного дом жителя для того, чтобы просто убить. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.
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