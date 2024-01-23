Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

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Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 21.40 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, вражеский беспилотники сбили в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова