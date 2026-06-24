Жители Кузбасса массово попадают в больницы из-за жары
В Кемеровской области из-за аномальной жары за последнюю неделю зафиксировали 15 случаев теплового удара. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.
По данным VSE42.RU, пострадали 10 взрослых и пять детей. Пресс-секретарь центра Антон Дужик отметил, что диагностировать тепловой удар сложно, поэтому пострадавших от жары может быть намного больше.
«Основные симптомы — это высокое давление, повышение температуры, тошнота, слабость, головная боль, рвота», — уточнил Дужик.
Он также призвал жителей региона внимательно относиться к своему здоровью, поскольку жара продлится еще несколько дней. Так, по данным Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на 26 июня ожидается до +16 °С, а днем температура поднимется до +26…+31 °С, пишет «Сiбдепо».
«Погода будет облачной с прояснениями, повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы. При грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра до 18 м/с», — говорится в материале издания.
В субботу ночная температура останется на уровне +11…+16 °С, днем немного похолодает до +24…+29 °С. Также ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град.