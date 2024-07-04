Жители Кузбасса пожаловались на наступление осени

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Жители Кузбасса обратили внимание на ранее наступление осени в регионе.
Так, очевидцы фиксируют среди зелёных листьев жёлтые, а ветки выглядят так, будто уже готовятся к «зимней спячке».
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал грозовые дожди, град и опасный порывистый ветер в предстоящие выходные в столице.
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«Растениям может быть не хватает влаги, микро- или микроэлементов. Сильная жара влияет на вегетацию растений. Чтобы точно узнать причину, необходимо провести исследования», — объяснили в беседе с «Сiбдепо» в Кузбасском ботаническом саду.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал грозовые дожди, град и опасный порывистый ветер в предстоящие выходные в столице.
«После очень жаркой рабочей недели москвичи будут вознаграждены относительным похолоданием в выходные. Но ценой этому станут послеполуденные грозовые дожди, временами очень сильные, в пятницу. Также не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22-27 м/с, что очень опасно», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.Ранее сообщалось, что подмосковное Минэнерго на фоне аномальной жары усилило контроль за энергосетевым оборудованием, работающим в условиях повышенной нагрузки.
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Мелисса Тимофеева