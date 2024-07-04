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Жители Кузбасса пожаловались на наступление осени

04 июля 2024, 15:47
Фото: iStock/5PH

Фото: iStock/5PH

Жители Кузбасса обратили внимание на ранее наступление осени в регионе.
Так, очевидцы фиксируют среди зелёных листьев жёлтые, а ветки выглядят так, будто уже готовятся к «зимней спячке».

«Растениям может быть не хватает влаги, микро- или микроэлементов. Сильная жара влияет на вегетацию растений. Чтобы точно узнать причину, необходимо провести исследования», — объяснили в беседе с «Сiбдепо» в Кузбасском ботаническом саду.



А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал грозовые дожди, град и опасный порывистый ветер в предстоящие выходные в столице.

«После очень жаркой рабочей недели москвичи будут вознаграждены относительным похолоданием в выходные. Но ценой этому станут послеполуденные грозовые дожди, временами очень сильные, в пятницу. Также не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22-27 м/с, что очень опасно», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее сообщалось, что подмосковное Минэнерго на фоне аномальной жары усилило контроль за энергосетевым оборудованием, работающим в условиях повышенной нагрузки.

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Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
04 июля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Всем торговым центрам Московской области придётся заключить договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
ТЦ являются крупнейшими мусорообразователями региона. Транспортная упаковка, пищевые отходы, одноразовая посуда, рекламные проспекты и испорченные товары требует своевременно вывоза. Как пояснили в министерстве, заключение договоров поможет улучшить санитарное состояние вблизи торговых центров и снизить расходы бюджета на ликвидацию навалов.
«Иногда собственники торговых объектов, желая сэкономить на утилизации отходов, обращаются к серым возчикам и отправляют отходы на стихийные свалки. Наша цель – перевести все подмосковные торговые центры на договоры с региональными операторами, чтобы процедура была прозрачной», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, заключить договор с региональным оператором предстоит ещё 191 торговому центру.

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#договор
#мусор
#отходы
#подмосковье
#московская область
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В Химках в этом году очистят около 40 пожарных водоёмов
04 июля 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках в этом году проведут санитарную очистку 39 пожарных водоёмов. Работы пройдут в поселениях Кутузовское и Лунёвское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ухоженный водоём – не только украшение посёлка, но и место забора воды в случае пожара. Сейчас многие пруды заросли травой, затянулись ряской и погрязли в мусоре. В планах специалистов «Химспаса» – очистить береговые линии от сухостоя, удалить деревья, мусор и грязь, которые препятствуют забору воды. Специалисты уже начали устранять сухие ветки и мусор.
«Все пруды мы очистим и оснастим подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды. Это необходимо для пожаротушения», – пояснил начальник отдела пожарной безопасности «Химспаса» Виталий Плахов.
На этой неделе санитарную уборку провели в деревне Владычино. Там убрали из пруда весь мусор, сухую листву, опавшие ветки деревьев и водоросли. Оперативные группы «ХимСпаса» ежедневно патрулировали места массового отдыха. Очистка прудов в Лунёвском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. Всего на территории городского округа расположено более 100 водоёмов.

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#химки
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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В России запустили сервис для бесплатного провоза гуманитарных грузов
04 июля 2024, 15:56

Фото: iStock/Miguel Perfectti

Сервис #МЫВМЕСТЕ для бесплатного провоза гуманитарных грузов в новые регионы по платным дорогам запустили в России, соглашение об этом компания «Российские автомобильные дороги» подписала с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ) и Народным фронтом «За Россию», сообщает пресс-служба АВЦ.
«Сервисом могут воспользоваться как физические лица, так и различные волонтёрские, общественные, социально ориентированные некоммерческие и прочие организации, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — говорится в сообщении.
Сервис координируют местные штабы #МЫВМЕСТЕ, в настоящее время к проекту присоединись 43 российских региона.

Подробная информация о работе сервиса размещена на официальном сайте проекта мывместе.рф.

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#гуманитарная помощь
#новые регионы
#россия
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С халапеньо, курицей или медом: Топ-3 летних салатов из арбуза
04 июля 2024, 15:39

Фото: istock/nitrub

В летний зной всегда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного. Арбуз — это ягода, которую любят все, но она может быть не только сладкой закуской. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные сытные салаты можно приготовить из арбуза.

Арбузная сальса

Ингредиенты
  • Арбуз — 410 г.
  • Халапеньо — 2 шт.
  • Кинза — пучок
  • Лук — 1 шт.
  • Лимонный сок — 55 мл.
  • Соль
Пошаговый рецепт
  1. Снять корки с арбуза.
  2. Убрать косточки из перца и накрошить его кубиком.
  3. Измельчить зелень и лук.
  4. Соединить все в чашке, сбрызнуть соком, посолить по вкусу, перемешать и отправить в холод на несколько минут.

Фото: istock/Waqar Hussain

С сыром фета и курицей

Ингредиенты
  • Филе — 185 г.
  • Арбуз — 310 г.
  • Фета — 75 г.
  • Масло подсолнечное — 1 ст.л.
  • Салатные листья — пучок
  • Масло оливковое — 2 ст.л.
  • Сок лимонный — 2 ст.л.
  • Орехи, чеснок, перец, куриная приправа

Пошаговый рецепт
  1. Курицу обмакнуть в приправу со всех сторон, обжарить на сковороде, остудить и разделить на кусочки.
  2. С арбуза снять шкурку, накрошить мякоть.
  3. Порезать сыр.
  4. Помытую зелень выложить на тарелку, добавить арбуз с сыром и мясо.
  5. Добавить измельченные орехи, соль, чеснок, перец.
  6. Перемешать.


Капрезе

Ингредиенты
  • Арбуз — 255 г.
  • Моцарелла — 125 г.
  • Масло оливковое — 2 ст.л.
  • Мёд —1,5 ст.л.
  • Черри — 505 г.
  • Базилик — половина пучка
  • Уксус бальзамический, соль и перец

Пошаговый рецепт
  1. Арбуз разделить на одинаковые ломтики, смазать оливковым маслом, посолить и поперчить. Добавить к нему мёд, обжарить на сковороде с двух сторон и выложить в емкость.
  2. Разрезать черри на половинки и добавить к арбузу.
  3. Выложить моцареллу, базилик.
  4. Добавить соль, перец и залить уксусом.

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#рецепты
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В Подмосковье с начала года врачам раздали около 130 земельных участков
04 июля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Почти 130 медиков получили в безвозмездное пользование земельные участки в Московской области с начала текущего года в рамках реализации региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«За шесть месяцев этого года участки получили 125 врачей. Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже обеспечены наделами, но желающие ещё есть, сейчас на очереди 404 человека», — уточнила глава Минимущества области Наталья Адигамова.
Согласно правилам региональной программы «Земля врачам», участки под постройку дома, садоводство или приусадебное хозяйство бесплатно предоставляются медицинским специалистам, владеющим дефицитными в Подмосковье специальностями. Всего с начала реализации программы участки получили более 2,3 тыс. врачей.

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#земельные участки
#земля врачам
#минимущества
#наталья адигамова
#московская область
#подмосковье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля
04 июля 2024, 15:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления меняется с сегодняшнего дня до 12 июля включительно из-за работ по организации движения на участке между станциями Крюково и Раменское (МЦД-3), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится, у части электричек будут сокращены маршруты», — отмечается в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах, расположенных на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании также напомнили, что при помощи мобильного приложения РЖД можно приобрести билеты.

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#ленинградское направление
#минтранс мо
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Госдума приняла закон о повышении военных пенсий
Принят закон об индексации военных пенсий из-за инфляции
04 июля 2024, 15:15

Фото: IStock/Oleg Elkov

Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Выплаты будут повышены с начала октября. Эта мера стала ответной на ежегодное повышение индекса потребительских цен.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты увеличатся минимум на 1300 рублей. Программа коснется около 7,87 млн россиян. Это число может увеличиться, поскольку члены совета рассчитывают на возвращение в профессии опытных специалистов в возрасте, которых могла не устраивать их заработная плата.

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#профессии
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В России создана подробная «карта жирности» мозга
04 июля 2024, 14:59

Фото: iStock/Naeblys

Учёные из Сколковского Института науки и технологий разработали полную карту расположения липидов в человеческом мозге, где распределены различные типы жиров, которые входят в состав нервной ткани.
По словам учёных, подобны изучения мозга могут помочь понять природу психических расстройств.

Исследователи изучили липидный состав 75 областей человеческого мозга из выявленных выявлено 419 различных липидов и выяснили, что лишь 7% из них равномерно распределены по всему мозгу, подавляющее же большинство таких соединений локализовано в разных отделах органа.

«Мы планируем детальнее исследовать липидом подкорковых структур мозга, которые лишь частично вошли в нашу работу, включить в исследование образцы мозга пациентов с различными психическими заболеваниями. Потенциально полная «расшифровка» липидома поможет понять природу психических расстройств и их влияние на устройство и работу мозга», — отметила в беседе с RT инженер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий Мария Осетрова.

А учёные из исследовательской группы Манна провели климатическую модель и выявили зависимость от траектории развития плио-плейстоценовых оледенений, что указывает на то, что эволюция оледенений зависит не только от уровня углекислого газа и солнечной энергии, но и от того, что она ограничена предыдущими событиями.

«Мы увидели, что при одинаковом количестве вулканических выбросов модель рассчитывает различные концентрации CO2 в атмосфере. Это указывает на то, что углеродный цикл не ведёт себя линейно и зависит от своего начального состояния», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily» слова научного сотрудника исследовательской группы Манна Джудит Каррильо.

Ранее учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.

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#учёный
#исследование
#наука
#здоровье
#климат
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Отцам отрежут головы: кровная месть у чеченцев и что Кадыров предрек родне террористов из Дагестана
Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов: как ее проводят в Чечне
04 июля 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов, устроивших стрельбу в Дагестане, кровной месть. О том, что имел в виду глава региона и насколько такой исход событий возможен на Кавказе расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в Дагестане


Трагические события в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооруженные боевики напали на пост ДПС, синагогу и православный храм. В результате теракта 22 человека погибли, среди них церковный священнослужитель и охранник синагоги. Боевиков удалось ликвидировать при задержании. Выяснилось, что один из террористов является сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Последний задержан по подозрению в пособничестве боевикам.

Суть кровной мести


Общественный институт кровной мести существовал у разных народов мира еще в древности, однако лишь в некоторых регионах обычай сохранился до наших дней. Суть кровной мести состоит в том, что мужчина из рода, в котором в отношении кого-либо было совершено преступление, может объявить войну роду обидчика.
Мстить врагу или его родственникам могут только мужчины, при этом лишать жизни можно врага, которому уже стукнуло 14, но еще не исполнилось 65 лет.

Кровную месть могут проводить исключительно родственники жертвы. Объявление об этом делается публично, чтобы виновная сторона знала о грядущей расплате. Укрывать виновного родственники не могут. Еще одним важным правилом является то, что кровников нельзя лишать жизни на глазах у детей, в мечети или на кладбище.

Кровная месть в Чечне


В Чечне при муфтияте республики работает особая комиссия, которая помогает разбираться кровным врагам и предотвращать убийства. Примирение враждующих возможно, но только в случае глубокого покаяния провинившегося, прилюдного признания и заглаживания вины, принесения даров.

Говоря о последнем, следует отметить, что так называемый выкуп чаще всего раздают нуждающимся, бедным, относят в мечеть селения провинившегося.


Кадыров пригрозил террористам кровной местью


Во время совещания с руководителями силовых ведомств республики глава Чечни Рамзан Кадыров заявил подчиненным, что в том случае, если есть хоть малейшие подозрения в терроризме, необходимо наказать весь род подозреваемого. Аналогичное обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род. Он также сообщил, что отцы террористов «лишатся головы», поскольку это значит, что глава семьи не справился с воспитанием детей.
«У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — объяснил глава республики.

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