Мособлгаз рассказал, как подготовить систему отопления дома к подключению газа
Перед пуско-наладочными работами и подключением домовладения к газу собственник обязательно должен заранее подготовить дом к его приёму. Это обязательное условие, связанное с безопасностью эксплуатации газового оборудования, напомнили в пресс-службе Мособлгаза.
Первый шаг – подготовительные строительные работы. Их проводит специализированная организация, которую собственник выбирает сам. Дом и помещения с газовым оборудованием должны соответствовать строительным и противопожарным требованиям и быть готовы к осмотру специалистами Мособлгаза.
Так, в дымоходе нужно обеспечить наличие тяги, проходимость каналов, правильность расположения оголовка на крыше. Требования к монтажу дымоходов и вентиляции содержатся в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
Второй шаг – подготовка системы отопления к работе на газе. Выполняют демонтаж печи, монтаж или проверку вентиляции, дымоудаления и заземления, переустраивают систему отопления, заменяют форсунки котла,
Третий обязательный шаг – получение акта проверки дымоходов и вентиляционных каналов во Всероссийском добровольном пожарном обществе. Без этого документа Мособлгаз не сможет провести пуско-наладочные работы. Акт должен быть заверен печатью, подписями и, как правило, защитной голограммой.
Подать заявку на подключение дома к газу можно через интерактивную карту газификации.
