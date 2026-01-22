Мособлгаз рассказал, как подготовить систему отопления дома к подключению газа

22 января 2026, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Перед пуско-наладочными работами и подключением домовладения к газу собственник обязательно должен заранее подготовить дом к его приёму. Это обязательное условие, связанное с безопасностью эксплуатации газового оборудования, напомнили в пресс-службе Мособлгаза.