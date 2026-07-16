Водитель эвакуатора погиб в результате аварии с грузовиком в Петербурге
На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге эвакуатор влетел в мусоровоз. Смертельный травмы получил водитель машины экстренной службы, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла примерно в 13:20. По данным ведомства, эвакуатор, двигаясь по трассе, врезался в стоявший впереди мусоровоз.
Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП‑ЧП‑СПб». На видео заметно, насколько сильным оказался удар: кабина эвакуатора практически полностью деформировалась после столкновения.
Для ликвидации последствий аварии на место прибыли сотрудники ДПС и представители экстренных служб. Из‑за ДТП на участке ЗСД пришлось частично ограничить движение, чтобы безопасно оформить происшествие и убрать повреждённые транспортные средства. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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