Водитель эвакуатора погиб в результате аварии с грузовиком в Петербурге

16 июля 2026, 00:56

Фото: istockphoto/chokchaipoomichaiya

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге эвакуатор влетел в мусоровоз. Смертельный травмы получил водитель машины экстренной службы, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону.