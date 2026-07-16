Полиция задержала банду воров-альпинистов в Краснодаре
В Краснодаре полицейские при содействии Росгвардии задержали троих приезжих, подозреваемых в серии квартирных краж . Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники специализировались на квартирах в жилых комплексах премиум‑класса на верхних этажах.
Преступники выбирали дома без пропускного режима, где балконы общего пользования попадали в «слепую зону» камер и оставались в темноте. Они отслеживали, в каких квартирах вечером зажигался свет. К месту кражи подъезжали на электросамокатах, пряча лица под кепками. Пока один из сообщников следил за обстановкой, двое других с помощью альпинистского снаряжения перемещались по фасаду к нужным окнам, взламывали их и забирали деньги и ценности.
На счету группы девять попыток краж, семь из них оказались успешными; ущерб превысил 3,7 миллиона рублей. При обыске у подозреваемых нашли альпинистское снаряжение (тросы, блоки, карабины, присоски), инструменты для взлома, радиостанции, а также часть похищенного. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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