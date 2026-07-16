Полиция задержала банду воров-альпинистов в Краснодаре

16 июля 2026, 01:41

Фото: istockphoto/yanik88

В Краснодаре полицейские при содействии Росгвардии задержали троих приезжих, подозреваемых в серии квартирных краж . Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники специализировались на квартирах в жилых комплексах премиум‑класса на верхних этажах.