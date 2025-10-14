Минимум 15 православных семей в Лондоне не могут вернуться в Россию
Минимум 15 православных семей в Лондоне столкнулись с трудностями при попытке вернуться в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Бюрократия и запреты со стороны отцов-иностранцев создают настоящие преграды. Без согласия мужчин матери не могут вывезти детей.
Многие из желающих вернуться — уроженцы Прибалтики, у которых предки жили в СССР. Женщины рассказывают, что при каждой попытке получить гражданство в России сталкиваются с отказами. В документах находят ошибки, и их отправляют обратно с кипами бумаг.
Одна из женщин сбежала от мужа-русофоба из Литвы в Лондон. Теперь она не может вывезти ребенка на Родину без его согласия. У другой матери, имеющей российское гражданство, отец запрещает выезд с двумя малышами. В списке проблемной ситуации также многодетная семья с шестью детьми.
Дети страдают от буллинга в школе из-за своей национальности. Взрослые сталкиваются с агрессией: их закидывают помидорами за русскую принадлежность. С 2022 года ограничения касаются всего русского. Отцы запрещают матерям и детям говорить на родном языке, снимают крестики с шеи.
