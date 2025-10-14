В Петербурге подросток с маниакальными наклонностями зверски убил одноклассника

14 октября 2025, 09:47

В Петербурге 19-летний парень убил одноклассника и попытался покончить с собой

Фото: Istock/tanawit sabprasan

В Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек убил своего одноклассника на улице Среднерогатской. Для нападения он использовал нож и молоток. После этого юноша уехал домой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.