В Петербурге подросток с маниакальными наклонностями зверски убил одноклассника
В Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек убил своего одноклассника на улице Среднерогатской. Для нападения он использовал нож и молоток. После этого юноша уехал домой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Молодой человек сам позвонил в экстренные службы, сообщил об убийстве и назвал коды от домофона. После выезда полиции он же заявил о попытке лишить себя жизни в своей квартире.
В квартире на Среднерогатской правоохранители обнаружили тело 19-летнего юноши с шестью ножевыми ранениями в область шеи. С Толубеевского проспекта скорая помощь госпитализировала подозреваемого, который находился в невменяемом состоянии.
У молодого человека не было конкретного мотива для преступления, однако он испытывал постоянные маниакальные мысли. В квартире нашли наркотические приспособления, а сам юноша вёл Telegram-канал с деструктивным контентом. Оба молодых человека приехали в Санкт-Петербург из города Ухта.
Читайте также: