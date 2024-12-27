Жители Московской области приобрели более 23 тысяч тонн хлеба за месяц

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Хлеб — один из ключевых компонентов на кухне, используемый для приготовления бутербродов, брускетт, гренок и закусок. Он содержит пищевые волокна, витамины группы B, магний, селен, железо и углеводы.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом месяце в розничных магазинах было продано более 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий: более 22,4 тысяч тонн из пшеничной муки и около 604 тонн из ржаной и ржано-пшеничной муки. В среднем каждый день жители региона покупали 767 тонн этой продукции.
В супермаркетах Подмосковья представлен широкий выбор различных видов хлеба: от классического пшеничного багета до цельнозерновых и ржаных сортов с добавлением отрубей, семян, ягод и специй. Кроме того, в ассортименте есть бездрожжевой хлеб и мультизлаковые хлебцы. Для поддержания здоровья рекомендуется съедать не более трёх ломтиков хлеба в день, что составляет примерно 100 грамм.
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Дайана Хусинова