Жители Московской области приобрели более 23 тысяч тонн хлеба за месяц

В 2024 году мусороперерабатывающие комплексы «Нева» и «Восток» отобрали 44 компонента вторсырья. На переработку пошло 70% отходов — до 15% вторсырья, а 30% органических отходов превратили в техногрунт. Из 25% отходов произвели альтернативное топливо, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.