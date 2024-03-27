Жители Москвы и Подмосковья рассказали, что хотят видеть на месте «Крокуса»

Фото: пресс-служба Московской области
Жители Москвы и Подмосковья поделились мнением о том, что необходимо сделать на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла».
57% москвичей и жителей Подмосковья выступили за то, чтобы на месте концертного зала, в котором произошёл теракт, появился парк с мемориалом в память о погибших, следует из опроса SuperJob.
Они утверждают, что восстанавливать здание и продолжать в нём развлекательную деятельность – это кощунство.
При этом, 18% респондентов всё же предложили восстановить концертный зал, чтобы он продолжил функционировать назло «всем вредителям».
Оставшиеся 25% опрошенных затруднились с ответом.
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Они утверждают, что восстанавливать здание и продолжать в нём развлекательную деятельность – это кощунство.
Оставшиеся 25% опрошенных затруднились с ответом.
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Анастасия Чинкова