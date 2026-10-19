Четверо военных погибли при пожаре на базе в Канаде
На военной базе ВВС Уэйнрайт в провинции Альберта (Канада) произошёл крупный пожар, унёсший жизни четырёх солдат. Об этом заявила глава региона Даниэль Смит, чьи слова цитирует телеканал CTV.
По данным канадских вооружённых сил, возгорание возникло в субботу примерно в 16:00 по местному времени на тренировочной площадке базы. Пламя стремительно вышло за пределы изначальной зоны и распространилось дальше.
В результате ЧП почти 40 человек оказались в больнице. Из них 19 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Раненых распределили по четырём больницам Альберты. В медучреждениях, куда доставляли пострадавших, временно действовал режим «Оранжевый код» — его вводят при чрезвычайных ситуациях, когда в больницы массово поступают пациенты. Позже специальные протоколы отменили.
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