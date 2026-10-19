Четверо военных погибли при пожаре на базе в Канаде

19 октября 2026, 01:51

Фото: iStock/CatEyePerspective

На военной базе ВВС Уэйнрайт в провинции Альберта (Канада) произошёл крупный пожар, унёсший жизни четырёх солдат. Об этом заявила глава региона Даниэль Смит, чьи слова цитирует телеканал CTV.