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Самолёт Austrian Airlines экстренно сел в Софии из‑за угрозы взрыва

Фото: iStock/Diy13

Авиарейс Austrian Airlines по маршруту Тель‑Авив — Вена совершил незапланированную посадку в аэропорту Софии. Причиной стал сигнал о возможном минировании борта, сообщает 18 октября гостелерадиокомпания Kan.



Экипаж зафиксировал угрозу взрыва, когда самолёт находился на границе с Румынией. Пилоты приняли решение об экстренной посадке. Борт приземлился штатно, без происшествий.

На воздушном судне находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После тщательного осмотра самолёта пассажиров обеспечат местами на альтернативных рейсах, добавил источник издания.

Похожая ситуация недавно произошла в Великобритании. Рейс из Глазго в Саутгемптон совершил экстренную посадку из-за объявленной тревоги.

Александр Огарёв

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