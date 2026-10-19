Самолёт Austrian Airlines экстренно сел в Софии из‑за угрозы взрыва
Авиарейс Austrian Airlines по маршруту Тель‑Авив — Вена совершил незапланированную посадку в аэропорту Софии. Причиной стал сигнал о возможном минировании борта, сообщает 18 октября гостелерадиокомпания Kan.
Экипаж зафиксировал угрозу взрыва, когда самолёт находился на границе с Румынией. Пилоты приняли решение об экстренной посадке. Борт приземлился штатно, без происшествий.
На воздушном судне находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После тщательного осмотра самолёта пассажиров обеспечат местами на альтернативных рейсах, добавил источник издания.
Похожая ситуация недавно произошла в Великобритании. Рейс из Глазго в Саутгемптон совершил экстренную посадку из-за объявленной тревоги.
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