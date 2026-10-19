В Нью-Йорке ревнивый пенсионер расстрелял жену и её любовника
В Нью‑Йорке 68‑летний пенсионер напал на свою возлюбленную и мужчину, которого счёл её любовником. Как сообщает издание New York Post, ревнивец застал пару в квартире и открыл огонь.
В результате женщина получила ранение в живот, а сопернику пуля угодила в грудь. После случившегося злоумышленник забаррикадировался в квартире вместе с пострадавшими. Прибывшим на место полицейским удалось задержать мужчину после короткого противостояния.
Раненых экстренно доставили в больницу. Их состояние уточняется.
Недавно в школе одного из американских штатов произошла стрельба. Как минимум двух человек госпитализировали, а преступника ликвидировали ответным огнём.
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