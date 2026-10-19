В Нью-Йорке ревнивый пенсионер расстрелял жену и её любовника

19 октября 2026, 02:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Нью‑Йорке 68‑летний пенсионер напал на свою возлюбленную и мужчину, которого счёл её любовником. Как сообщает издание New York Post, ревнивец застал пару в квартире и открыл огонь.