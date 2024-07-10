Жители нескольких регионов России заметили необычный светящийся объект в небе – фото

Фото: iStock/manuel_adorf
Жители нескольких регионов России пишут в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, публикуя фото и видео.
На кадрах виден светящийся объект, от которого расходятся яркие круги. Его видели жители Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Брянской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края. Новости об объекте публиковали СМИ и Telegram-каналы Белоруссии и Украины.
Ряд СМИ предполагает, что это могут быть ступени ракеты-носителя Ariane 6, которая была запущена ранее с космодрома Куру во Французской Гвинее на северо-востоке Южной Америки.
Запуск состоялся в воскресенье вечером. В 23:06 по московскому времени ракета-носитель успешно вывела спутники на орбиту на высоте 600 километров.
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Ряд СМИ предполагает, что это могут быть ступени ракеты-носителя Ariane 6, которая была запущена ранее с космодрома Куру во Французской Гвинее на северо-востоке Южной Америки.
Запуск состоялся в воскресенье вечером. В 23:06 по московскому времени ракета-носитель успешно вывела спутники на орбиту на высоте 600 километров.
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Анастасия Чинкова