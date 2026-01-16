Жители Новосибирска получили более 200 травм из-за гололёда с начала 2026 года

16 января 2026, 11:12

Фото: iStock/SbytovaMN

Жители Новосибирска за первые две недели 2026 года получили более 200 травм при падении на льду. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.





В ведомстве уточнили, что в период с 1 по 7 января в городе зафиксировали 95 случаев травмирования из-за гололёда.





«Уже в следующую неделю, с 8 по 14 января, число обращений возросло до 120. Таким образом, за две недели января жители Новосибирска получили более 200 травм, связанных с падениями на льду», — пишет Om1 Новосибирск.