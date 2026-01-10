В горах Грузии лавина накрыла группу российских туристов, спасатели ведут поиски
В Грузии снежная лавина накрыла группу туристов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в районе вершины Тетнульд в Верхней Сванетии. В составе группы, по информации источника, находились около 20 лыжников и сноубордистов, включая граждан России.
Некоторым туристам удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Спасатели и другие отдыхающие извлекли ещё двух человек. Одного, находящегося в сознании, доставили в больницу. Второго обнаружили без сознания, информация о его состоянии отсутствует.
Точное число людей, которые остаются под завалами, не установлено. Поисково-спасательная операция продолжается, на текущий момент она длится уже около трёх часов.
Ранее на горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление отдыхающих.
